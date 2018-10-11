ИА «Ореанда-Новости». По данным Следственного комитета по Московской области, убитая следователь по особо важным делам Евгения Шишкина расследовала дела об экономических и коррупционных преступлениях, при этом она ранее получала угрозы в вой адрес. Ей предлагали круглосуточную охрану, но она отказалась от неё.



Источники сообщают, что сотрудница полиции в рапорте упоминала об угрозах в её сторону. В главном следственном управлении СК по Московской области подтвердили, что государственную защиту ей предлагали.

Ранее сообщалось, что за некоторое время до убийства кто-то поджёг ей автомобиль.

По данным ресурса kp.ru, когда ей предложили защиту, она не заходила, чтобы за ней круглосуточно ходила охрана.

«Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая была женщина. Жаль её семью: мужа, сына – парню всего 18 лет», — рассказал изданию осведомлённый источник.

Напомним, женщину убили утром 10 октября в подмосковном посёлке Архангельское. Неизвестный убийца произвёл выстрел из пистолета, пуля попала ей в шею. Женщина погибла на месте от огнестрельного ранения. В Следственном комитете сообщали, что основной версией рассматривается её профессиональная деятельность. У следователей есть основания полагать, что кто-то таким образом попытался помешать раскрытию уголовного дела, которое было у неё в производстве. Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими, коррупционными преступлениями и мошенничеством.

Дело расследует Центральный аппарат СК, им помогают сотрудники ФСБ и МВД, за ходом расследования лично следит глава СК Александр Бастрыкин.



Известно, что Евгения Шишкина пришла в полицию в 2002 году, начинала карьерный рост с должности инспектора отдела специальных перевозок МВД России на Московской железной дороге, после заняла должность следователя, а затем и старшего следователя.

За время службы в МВД была награждена «За отличие в службе» и получала ведомственные награды «Лучший следователь», «За отличную службу в МВД».