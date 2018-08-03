ИА «Ореанда-Новости». В омской колонии скончался Юсуп Темирханов, который был осуждён на 15 лет лишения свободы в колонии за убийство полковника Юрия Буданова. О его смерти сообщила адвокат Роза Магомедова.



Мужчину осудили на пятнадцать лет колонии в июне 2011 года за убийство полковника Юрия Буданова, который и сам отсидел срок за изнасилование и убийство 18-летней чеченки.

Сегодня он скончался в колонии в медицинском центре от остановки сердца. Адвокат Роза Магомедова рассказала, что у мужчины всегда были проблемы со здоровье, сторона защиты пыталась добиться его освобождения по причине его болезни, но безрезультатно.

Напомним, полковник Буданов был арестован в 2000-м году в марте, его тогда обвинили в убийстве 18 летней Эльзы Кунгаевой из Чечни. По версии следствия, полковник похитил молодую девушку, изнасиловал и убил. Но позже ответственность за изнасилование с Буданова сняли, потому что в этом действии признался другой фигурант.

В 2003 году Буданову закрыли в исправительной колонии строгого режима на десять лет, на три года его лишили возможности занимать руководящие должности в госструктурах. Буданова также лишили воинского звания и ордена Мужества.

В 2004 году его помиловали – экс-полковник подал прошение на помилование, которое одобрили. Тогда его выход по УДО из колонии вызвал ряд протестов в Чечне.

В июне 2011 года экс-полковника в Москве застрелили на улице. Преступник четыре раза выстрелил Буданову в голову.

В июле этого же года задержали Юсупа Темирханова, который был исламским религиозным деятелем. Помимо убийства Буданова, Темирханова обвинили в незаконном обороте оружия.

В 2013 году его приговорили к 15 годам заключения.

В омской колонии врачи нашли у Темерханова несколько серьезных заболеваний, ему был назначен курс лечения, но болезнь продолжала прогрессировать, терапия не излечила заключённого, а несколько болезней в совокупность только усугубляли друг друга.



