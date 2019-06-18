Женщину признали виновной в помехах правосудию. Суд установил, что 66-летняя уборщица таким способом отомстила руководству за увольнение своего сожителя. Уничтожением уголовного дела она хотела подставить руководство суда.В сентябре прошлого год она взяла со стола секретаря папку с делом и полностью её сожгла во дворе. В итоге рассмотрение дела затянулось. Уборщица свою вину не признала.