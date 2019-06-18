18.06.2019, 16:17
Уборщицу суда в Чувашии оштрафовали за сожжение уголовного дела из мести
ИА «Ореанда-Новости». Ибресинский районный суд в Чувашии наказал штрафом в 50 тысяч рублей за то, что она из мести сожгла уголовное дело.
Женщину признали виновной в помехах правосудию. Суд установил, что 66-летняя уборщица таким способом отомстила руководству за увольнение своего сожителя. Уничтожением уголовного дела она хотела подставить руководство суда.
В сентябре прошлого год она взяла со стола секретаря папку с делом и полностью её сожгла во дворе. В итоге рассмотрение дела затянулось. Уборщица свою вину не признала.
Женщину признали виновной в помехах правосудию. Суд установил, что 66-летняя уборщица таким способом отомстила руководству за увольнение своего сожителя. Уничтожением уголовного дела она хотела подставить руководство суда.
В сентябре прошлого год она взяла со стола секретаря папку с делом и полностью её сожгла во дворе. В итоге рассмотрение дела затянулось. Уборщица свою вину не признала.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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