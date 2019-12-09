



Протест происходил 27 июля 2019 года в столице России. Иск был подан через адвоката Даниилы Конона в Тверской районный суд Москвы.В день незаконного митинга сотрудники московской полиции задержали около 1 тысячи людей. На 20 человек были заведены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ и по части 2 статьи 212 УК РФ за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и участие в массовых беспорядках. В сентябре этого года 5 уголовных дел было закрыто, обвиняемых отпустили прямо из зала суда домой. Одним из них был Даниил Конон, который теперь требует компенсации за уголовное преследование.