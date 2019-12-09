09.12.2019, 23:54
Участник «московского дела» Даниил Конон подал иск на Минфин на сумму 1,2 миллиона рублей
ИА «Ореанда-Новости». Бывший участник «московского дела» Даниил Конон подал иск на Минфин России на возмещение ущерба, причинённого незаконным уголовным преследованием на сумму 1,2 миллиона рублей, сообщает издательство «ТАСС».
Протест происходил 27 июля 2019 года в столице России. Иск был подан через адвоката Даниилы Конона в Тверской районный суд Москвы. Адвокат уточнил, что иск пока не принят к производству.
В день незаконного митинга сотрудники московской полиции задержали около 1 тысячи людей. На 20 человек были заведены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ и по части 2 статьи 212 УК РФ за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и участие в массовых беспорядках. В сентябре этого года 5 уголовных дел было закрыто, обвиняемых отпустили прямо из зала суда домой. Одним из них был Даниил Конон, который теперь требует компенсации за уголовное преследование.
Протест происходил 27 июля 2019 года в столице России. Иск был подан через адвоката Даниилы Конона в Тверской районный суд Москвы. Адвокат уточнил, что иск пока не принят к производству.
В день незаконного митинга сотрудники московской полиции задержали около 1 тысячи людей. На 20 человек были заведены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ и по части 2 статьи 212 УК РФ за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и участие в массовых беспорядках. В сентябре этого года 5 уголовных дел было закрыто, обвиняемых отпустили прямо из зала суда домой. Одним из них был Даниил Конон, который теперь требует компенсации за уголовное преследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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