ИА «Ореанда-Новости» Шамиль Казбулатов, члена банды Басаева и Хаттаба, который участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году, был приговорён Шатойским районным судом (Чеченская Республика) к 16 годам колонии строгого режима. Обвиняемый признан виновным по статье «Посягательство на жизнь военнослужащих».

Нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ произошло в феврале 2000 года. Установлено, что Казбулатов прицельно стрелял в российских солдат из автомата.

В ходе боя 84 десантника из 90 были убиты, при этом они не допустили прорыва 2,5 тысяч боевиков, уничтожив 700 нападавших. 22 человека были представлены к званию Героя России, 68 военных были удостоены ордена Мужества.