ИА «Ореанда-Новости» Даниил Королёв спел народную песню «Когда молод был», во время исполнения к нему повернулись практически все наставники. Единственным, кто не захотел брать в команду Королёва, стал Сюткин. Участник отдал предпочтение команде Константина Меладзе, которому лично пожал руку, как и другим наставникам. В знак уважения участник поприветствовал Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Затем Королёв покинул сцену.

На казус обратили внимание пользователи YouTube, где и был размещен выпуск. Многие предположили, что участник не проявил уважение к наставнику из-за того, что тот не повернулся к нему во время выступления.