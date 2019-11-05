ИА «Ореанда-Новости». Двух членов группы Pussy Riot задержали на концерте рок-группы Scorpions в Москве, пишет «Интерфакс».



Речь идёт о Петре Верзилове и Веронике Никульшиной. Верзиров написал в Twitter, что они пошли на концерт по приглашению лидера музыкальной группы. Но перед мероприятием их задержали сотрудники Центра Э.



Причина задержания неизвестна. Официальных комментариев об инциденте у издания нет.



Верзилов также отметил, что днём члены Pussy Riot участвовали в обеде с группой Scorpions в честь Михаила Горбачева и падения Берлинской стены.