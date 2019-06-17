ИА «Ореанда-Новости». Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд на территорию Белоруссии.



Это подтвердил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский. Он также рассказал, что в их паспорта поставили соответствующие отметки.



Отмечается, что въезд запрещён Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, которая выбегала на поле в финале Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. При этом о причинах запрета не сообщается.