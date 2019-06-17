17.06.2019, 18:23
Участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию
ИА «Ореанда-Новости». Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд на территорию Белоруссии.
Это подтвердил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский. Он также рассказал, что в их паспорта поставили соответствующие отметки.
Отмечается, что въезд запрещён Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, которая выбегала на поле в финале Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. При этом о причинах запрета не сообщается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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