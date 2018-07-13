ИА «Ореанда-Новости». Учёные провели исследование и выяснили, что электронные сигареты с содержанием никотина также наносят вред организму. Более того, иногда он даже больше, чем от обычных.

Специалисты немецкой Университетской лечебницы федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сделали эксперимент среди курильщиков и выяснили некоторые детали. Оказывается, электронные сигареты с никотином также отрицательно влияют на организм человека. Более того, в некоторых случаях показатели были даже хуже, чем от курения обычной сигареты.

Учёные отобрали пятнадцать курящих людей и распределили их на три группы. В первой группе находились те, кто курили обычные сигареты с фильтром, участникам второй группы выдали электронные никотиновые сигареты, другая пятёрка получила тоже электронные сигареты, но без никотина. После курения, спустя тридцать и сто двадцать минут эксперты изучали медицинские показатели и функциональность сосудов участников исследования, и результаты оказались такими: после самых обычных сигарет давление в организме курильщика повысилось приблизительно на четверть часа. Электронные сигареты без никотина практически не изменили давление, показались только минимальные колебания, на несколько минут. Зато никотиновые электронные сигареты повышали давление и оставляли организм человека в таком состоянии в три раза дольше, чем обычные сигареты - на сорок пять минут. Специалисты сделали акцент на том, что в данном случае электронные сигареты с никотином наносят значительно больше вреда, чем обычные.

Исходя из этого, эксперты сообщают, что использование электронных никотиновых сигарет наносит действительно большой вред здоровью сосудов человека. Они могут даже наносить вред в таких же размерах, как и обычные сигареты. Позже результаты этого эксперимента напечатались в издании о науке.

После данного исследования специалисты берутся утверждать, что можно с уверенностью рассуждать о вреде даже электронных сигарет на организм человека. Учёеные также подчеркивают, что для более точного результата нужно провести еще один подобный эксперимент с большим количеством участников.