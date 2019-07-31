ИА "Ореанда-Новости" Не имеющее аналогов в мире, уникальное оборудование создали российские учёные в целях сохранения благоприятного экологического фона планеты. С его помощью можно будет перерабатывать мусорные отходы в пар. Новое изобретение исследователи назвали «SH – 1000».

Отечественная разработка одномоментно решает сразу две важные задачи. Во-первых, значительно сократится объём мусора. Во-вторых, негативное воздействие на окружающую среду при такой переработке будет сведено практически к нулю. Специальное оборудование способно нагреть водяной пар до крайне высокой температуры – тысяча двести градусов по Цельсию. При такой температуре многие вредные соединения разлагаются. Так как процесс утилизации мусорных отходов не предполагает горения, то и никаких вредных выбросов в атмосферные слои не происходит.

Отечественным учёным удалось создать довольно экономичное оборудование. При его изобретении использовались те же нагревательные элементы, что и в микроволновой печи. Пар нагревается до нужной температуры благодаря наличию микроволн. Все отличные от нагревательных элементов детали «SH – 1000» выполнены из пористых керамических материалов. Работает это устройство от обычной электрической сети.

По информации, предоставленной заведующим кафедрой радиотехнической электроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Алексеем Ивановым, температура оборудования подвержена вариативности – её можно регулировать. Коэффициент полезного действия довольно высок – до семидесяти процентов. Устройство можно с лёгкостью транспортировать. В настоящее время устройство готово к эксплуатации – его испытания уже подошли к концу. Но самое главное заключается в том, что новое оборудование может стать достойной заменой мусоросжигательным заводам. Вокруг их строительства в последнее время происходит много дискуссионных моментов.