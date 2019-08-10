ИА «Ореанда-Новости». Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются. Об этом рассказал председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин. По его словам,

Так, например, в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, на втором месте Иванов, а затем идут Попов и Смирнов. При этом в целом по России больше всего Смирновых, пишет «Российская газета».

Мосин отметил, что лингвисты и социологи ещё в начале XXI века составили сборник 500 самых частых фамилий в России, и лидерами тогда были Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Федоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов.

Специалист указал, что на распространенность фамилий влияет множество факторов, в том числе миграционные и исторические процессы. Например, сейчас, если рассматривать 1000 самых частых российских фамилий, в список могут войти фамилии среднеазиатского (таджикского, киргизского или узбекского) происхождения.

Ранее были названы самые популярные мужские и женские имена для новорождённых в России. Лидером среди мужских стало имя Артём. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. На втором месте оказалось имя Александр, которое распространено в 10 регионах, в частности в Москве. Что касается девочек, то первым по популярности стало имя София, которым чаще всего называют новорождённых в 21 регионе. За ним в рейтинге идут Анастасия и Виктория. Также среди востребованных женских и мужских имен в разных регионах встречались Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.