ИА «Ореанда-Новости» Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила доклад, в соответствии с которым сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования обусловливают 23 % всех выбросов парниковых газов на Земле.

«Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования обеспечивают около 13 % выбросов CO2, 44 % метана (CH4) и 82 % закиси азота (N2O) от деятельности человека во всем мире в 2007–2016 годы, что составляет 23 % (около 12 гигатонн в СО2-эквиваленте) от общих антропогенных выбросов», – указано в документе.

Нетронутые человеком земли поглощают почти 30 % парниковых газов. Отмечается, что неизвестно, до каких пор сохранится такая ситуация, поскольку антропогенное воздействие на окружающую среду усугубляет деградацию почв и лесов.

В среднем по сравнению с доиндустриальным уровнем температура в целом повысилась на 0,87 градусов, а температура поверхности суши – на 1,53 градуса.