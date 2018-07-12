ИА «Ореанда-Новости». Учёные посчитали какое количество выкуренных в день сигарет повышает риск возникновения мерцательной аритмии.

Учёные проверили и свели результаты ранее проведённых исследований среди курящих людей. Всего проверили двадцать девять экспертных наблюдений, в которых участвовали шестьсот семьдесят семь человек. Проверив все итоги, специалисты сделали вывод, что возможность возникновения развития фибрилляции предсердий повышается в зависимости от количества выкуренных человеком сигарет.

Фибрилляция предсердий - это один из типов аритмии. При нём наблюдаются импульсы предсердий с частотой от трёхсот до семисот раз за одну минуту. Если такая аритмия, которую также называют мерцательной, является хронической, риск летального исхода увеличивается в полтора-два раза.

Учёные сопоставили количество выкуриваемых сигарет и возможность возникновения мерцательной аритмии при таком количестве. Таким образом, если человек использует в день пять сигарет, то возможность возникновения такой болезни увеличивается на девять процентов. При употреблении десяти штук в сутки она повышается на семнадцать процентов, а при выкуривании двадцати штук в день возможность возникновения такой аритмии увеличивается на тридцать два процента. Такие данные опубликовало известное европейское издание о науке.

Публикация информации о действии сигарет на организм становятся всё популярнее, данные регулярно обновляются и дополняются новыми деталями. В частности, изучается влияние сигаретного табака на сердце и сосуды в организме человека. В начале текущего года эксперты из разных высших учебных заведений и научных объединений также выяснили, что даже одна выкуренная сигарета, вероятно, является опасной для сердца. Помимо этого, весной учёные узнали, что у курящих людей рискованность возникновения инсульта - на восемьдесят восемь процентов больше, чем у тех, кто ни разу в жизни не держал во рту сигарету. Также специалисты из Токио узнали, что курильщики более подвержены развитию осложнений со слуховым аппаратом, а в некоторых случаях - даже глухоты.