ИА «Ореанда-Новости» Концентрация токсичных веществ в озере Байкал достигла предельной нормы. Об этом рассказал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов. Он предостерёг, что в скором времени воду из озера невозможно будет пить.

На мелководье в Байкале распространяется водоросль спирогира, из-за которой исчезаю байкальские губки. По этой причине экосистема озера меняется. Лесные пожары также негативно сказываются на качестве воды, дым от пожаров отравляет воду аммонием.