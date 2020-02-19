ИА «Ореанда-Новости». Глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, пишут «Известия».



Учёные пояснил, что респираторные заболевания распространяются волнами. Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью. Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию. При этом он добавил, что поддаваться панике не следует, так как в России принимают «достаточно серьёзные меры» по предотвращению распространения заболевания.



По последним данным, коронавирусом заразились более 75 тысяч человек по всему миру.