ИА «Ореанда-Новости». Специалисты нашли способ, который поможет сэкономить на услугах ЖКХ.

Учёные Пензенского государственного университета (ПГУ) сообщили о новой разработке, которая поможет сэкономить на услугах ЖКХ. Специалисты создали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды. О разработке учёных сообщила «Российская газета».

Устройство создано, чтобы снизить износ коммуникаций, а также избежать протечек, что поможет намного сократить расходы на воду и электроэнергию. Оно обеспечивает плавный спуск и регулирует установку двигателей насоса.

Эта разработка, по мнению специалистов, поможет снизить расходы электроэнергии на 90%, что повлечёт за собой снижение суммы платежа для потребителей услуг ЖКХ. Учёные также отмечают, что планируют установку системы на городские сети уже в этом году.