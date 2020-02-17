ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Института социологии РАН пришли к выводу, что в России растёт число наркоманов нового типа, которые, как они сами считают, контролируют своё пристрастие к психоактивным веществам, пишут «Известия».



Исследование показало, что наркоманы нового типа выглядят законопослушными гражданами благодаря механизмам саморегуляции. Они не состоят на учёте в наркодиспансерах, у них нет проблем с полицией.



Они могут справляться с физической зависимостью, а также признают и принимают психологическую потребность. При этом негативных последствий от употребления наркотиков они не признают.



Но учёные говорят о том, что такой тип наркомании через 10-15 лет обязательно перерастёт в тяжёлую зависимость, побороть которую самостоятельно будет невозможно.