Учёные отмечают, что стресс от изменения порядка рабочей недели больше всего отразится на людях старшего и среднего возраста. Возможен рост аварийности и нарушений требований безопасности на производстве.Кроме того, интенсивные четыре рабочих дня отразятся на состоянии здоровья граждан. А три дня отдыха могут привести к увеличению алкоголизма и развитию других вредных привычек.