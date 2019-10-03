03.10.2019, 18:38
Учёные заявили о смертельной опасности четырёхдневной рабочей недели для россиян
ИА «Ореанда-Новости». В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова заявили, что введение в России четырёхдневной рабочей недели приведёт к сокращению продолжительности жизни граждан, пишет News.ru.
Учёные отмечают, что стресс от изменения порядка рабочей недели больше всего отразится на людях старшего и среднего возраста. Возможен рост аварийности и нарушений требований безопасности на производстве.
Кроме того, интенсивные четыре рабочих дня отразятся на состоянии здоровья граждан. А три дня отдыха могут привести к увеличению алкоголизма и развитию других вредных привычек.
Учёные отмечают, что стресс от изменения порядка рабочей недели больше всего отразится на людях старшего и среднего возраста. Возможен рост аварийности и нарушений требований безопасности на производстве.
Кроме того, интенсивные четыре рабочих дня отразятся на состоянии здоровья граждан. А три дня отдыха могут привести к увеличению алкоголизма и развитию других вредных привычек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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