18.11.2019, 09:22
Учёные заявляют, что в РФ показатели потребления алкоголя снизятся в несколько раз
ИА «Ореанда-Новости» В информационном материале, размещенном в журнале International Journal of Engineering and Advanced Technology, заявлено о том, что учёные МГПУ сказали о том, что в 2020 году показатели потребления в стране алкоголя снизятся по сравнению с 2016 годе в три раза.
Специлистами были проанализированы перспективы производства в России напитков, а также изучалось влияние алкогольной продукции на экономику страны и на здоровье жителей РФ.
Учёные, проанализировав то, как изменяется потребление алкоголя, смогли сделать прогноз касательно потребления алкогольных напитков в России в целом и на душу населения в 2020 году.
По заявлению экспертов, производство алкогольной продукции существенно влияет на занятость населения, бюджет страны и развитие смежных отраслей хозяйства. Однако они отмечают, что употребление алкоголя имеет ряд негативных последствий, если говорить о смертности и продолжительности жизни в государстве.
Специлистами были проанализированы перспективы производства в России напитков, а также изучалось влияние алкогольной продукции на экономику страны и на здоровье жителей РФ.
Учёные, проанализировав то, как изменяется потребление алкоголя, смогли сделать прогноз касательно потребления алкогольных напитков в России в целом и на душу населения в 2020 году.
По заявлению экспертов, производство алкогольной продукции существенно влияет на занятость населения, бюджет страны и развитие смежных отраслей хозяйства. Однако они отмечают, что употребление алкоголя имеет ряд негативных последствий, если говорить о смертности и продолжительности жизни в государстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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