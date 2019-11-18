Специлистами были проанализированы перспективы производства в России напитков, а также изучалось влияние алкогольной продукции на экономику страны и на здоровье жителей РФ.Учёные, проанализировав то, как изменяется потребление алкоголя, смогли сделать прогноз касательно потребления алкогольных напитков в России в целом и на душу населения в 2020 году.По заявлению экспертов, производство алкогольной продукции существенно влияет на занятость населения, бюджет страны и развитие смежных отраслей хозяйства. Однако они отмечают, что употребление алкоголя имеет ряд негативных последствий, если говорить о смертности и продолжительности жизни в государстве.