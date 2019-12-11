Результаты исследований были размещены в журнале Earth-Science Review.Атласы палеотектонических и палеографических карт юрско-кайнозойского времени для региона Актики были составлены геологами из МГУ, которые сотрудничали с учёными из России, США и Нидерландов.Учеными на основе интерпретации сейсмических данных, которые соотнесли с образцами горных пород из пробуренной на хребте Ломоносва скважины и со склонов хребта Менделеева, составили сейсмографическую схему региона Арктики. Ими также были воссозданы все этапы геологического развития Арктического региона за последние 157 миллионов лет.Геологи выяснили, что протянувшийся на 1500 километров хребет Менделеева является продолжением континента.