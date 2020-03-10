ИА «Ореанда-Новости». Александр Кислов рассказал о двух главных опасностях, которые грозят России от изменения климата. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова заявил, что основной урон могут нанести таяние вечной мерзлоты и засухи.

Учёный отметил, что на севере России живёт мало людей, которые смогут ощутить на себе таяние мерзлоты. Однако данное явление нанесёт ущерб российской экономике в размере 8,5% от ВВП.

Если северным регионам грозит деградация вечной мерзлоты, то Калмыкия может столкнуться с опустыниванием. Кислов обратил внимание, что каждому крупному региону страны можно предсказать свой процесс, завязанный на климате.

Также Кислов подчеркнул, что России не сильно угрожают наводнения. Кроме того, они являются не последствиями изменения климата, а лишь ошибками строительства.