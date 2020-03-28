ИА «Ореанда-Новости». Эксперт прокомментировал вероятность специального занесения нового типа коронавируса в Китай. По словам заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, COVID-19 не могли завезти в КНР намеренно.

Специалист отметил, что вирус – природно-очаговый. Он циркулирует в популяции своего природного резервуара без участия человека. Межвидовой переход этого вируса возможен, когда человек интенсифицирует популяционные взаимодействия. В данном случае, могло увеличиться количество диких животных для продажи на восточных рынках.

Щелканов заявил, что это нормальный процесс. «Человечество не победило ещё ни одну природно-очаговую инфекцию», коронавирус не станет исключением, добавил учёный.