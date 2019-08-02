ИА «Ореанда-Новости» Директор Морского гидрофизического института Российской академии наук Сергей Коновалов сообщил, что самая чистая вода в Чёрном море – в окрестностях мыса Тарханкут на западе Крыма.

Специалист объяснил этот факт морскими течениями, которые приносят воды из глубин. Учёный сказал, что наиболее благоприятные с этой точки зрения места расположены на всём южном побережье Крымского полуострова, поскольку там «шельф узкий, глубины большие». В районе Ялты прибрежные зоны предохраняются от загрязнения за счёт глубоководного выпуска сточных вод.

Коновалов рассказал, что в западной части Крыма, а также у побережья Румынии и Украины экологи фиксируют неблагоприятную ситуацию. Самая грязная вода – в портах, на мелководье и в заливах.