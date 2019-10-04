Сообщается, что на церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана. Арачишвили преподает в школе № 55 «Долина знаний».В прошлом году в конкурсе победил учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев.