04.10.2019, 23:21
Учителем года стала преподаватель из Волгограда
ИА «Ореанда-Новости». В этом году всероссийский конкурс «Учитель года» выиграла учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачишвили, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что на церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана. Арачишвили преподает в школе № 55 «Долина знаний».
В прошлом году в конкурсе победил учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев.
Сообщается, что на церемонии награждения в Кремле ей вручили статуэтку Большого хрустального пеликана. Арачишвили преподает в школе № 55 «Долина знаний».
В прошлом году в конкурсе победил учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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