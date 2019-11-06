06.11.2019, 10:36
Учительница, которую уволили из-за эротических фото, не смогла устроиться обратно на работу
ИА «Ореанда-Новости» Екатерине Конопенко, которая была ранее уволена из-за появившихся в Сети эротический фотографий, судом отказано в восстановлении её в должности тренера в детско-юношеском центре. Об этом было заявлено в пресс-центре Магнитогорского Правобережного районного суда.
Также сказано, что Конопенко было в полном объёме отказано в удовлетворении её исковых требований.
С сентября появилась информация, что Конопенко лишись работы тренера по кикбоксингу в вышеназванном спортивном заведении после того, как были обнаружены её эротические фотографии десятилетней давности. После этого женщина была уволена по решению прокуратуры.
Затем Конопенко была вызвана в полицию, после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что она не исполняет своих родительских обязанностей. Поводом для этого послужила фотография, на которой её дочь держит в руках оружие.
Также сказано, что Конопенко было в полном объёме отказано в удовлетворении её исковых требований.
С сентября появилась информация, что Конопенко лишись работы тренера по кикбоксингу в вышеназванном спортивном заведении после того, как были обнаружены её эротические фотографии десятилетней давности. После этого женщина была уволена по решению прокуратуры.
Затем Конопенко была вызвана в полицию, после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что она не исполняет своих родительских обязанностей. Поводом для этого послужила фотография, на которой её дочь держит в руках оружие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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