Также сказано, что Конопенко было в полном объёме отказано в удовлетворении её исковых требований.С сентября появилась информация, что Конопенко лишись работы тренера по кикбоксингу в вышеназванном спортивном заведении после того, как были обнаружены её эротические фотографии десятилетней давности. После этого женщина была уволена по решению прокуратуры.Затем Конопенко была вызвана в полицию, после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что она не исполняет своих родительских обязанностей. Поводом для этого послужила фотография, на которой её дочь держит в руках оружие.