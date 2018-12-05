ИА "Ореанда-Новости". Учителя Гатчинского лицея № 3 Ленинградской области написали заявление в прокуратуру на 12-летних школьников из-за публикаций мемов с фотографиями преподавателей. Педагоги потребовали привлечь детей к уголовной ответственности. Родители школьников пожаловались, что их детей запугивают отчислением из учреждения, некоторые перевели детей в другую школу.

Как рассказала Татьяна Кормина, мать одного из школьников, причастных к созданию мемов, её ребёнка хотят отчислить их школы. Также она рассказала, что руководство школы намерено привлечь её сына к уголовной ответственности.

«Мой сын ходил на факультатив «Мемология», где нужно было разработать собственный проект. Он вместе с тремя своими друзьями придумали группу «ВКонтакте» о лицее», — сообщила женщина журналистам РБК. Она пояснила, что «какие-то из них [картинок], видимо, обидели учителей».

Со слов Корминой, она извинилась перед учителями, но на педсовете её проинформировали, что школа будет обращаться в прокуратуру. Заявление на учеников написали преподаватели химии и биологии, уточнила она.

Педагоги писали заявление, руководствуясь уголовной статьей об оскорблении. Но допустили ошибку: уголовное преследование детей до 14 лет возможно только при совершении тяжких преступлений, а сама статья 130 УК РФ утратила силу в 2011 году, и теперь оскорбление относится к административному правонарушению.



Несмотря на это, родителей вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних, приходили участковые. О ситуации женщина рассказала в комитет образования Ленинградской области, там ответили, что «будет создана конфликтная комиссия». Документы со школы забирать не рекомендовали.

«Мой сын по-прежнему учится в лицее, а группа с мемами не ставила своей целью оскорбить кого-то из учителей», — добавила Кормина.Мать одного из создателей группы уже перевела после скандала сына в другую школу, остальные продолжают учиться в лицее.