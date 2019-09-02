Новый для всего школьного образования проект вводится на территории Удмуртской Республики.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства образования и науки Республики Удмуртия, общеобразовательные учреждения на территории региона получат бесплатный доступ к учебникам по удмуртскому языку и литературе в электронной форме. Время такого пользования составляет один учебный год. Все эти меры приняты правительством Удмуртии для того, чтобы отрегулировать должным образом механизмы передачи электронных пособий в удмуртские школы в текущем году.

Всего библиотечные учреждения республики получили двадцать шесть новых наименований учебников. Среди них пособия для изучения таких национальных языков как удмуртский, татарский и марийский. Кроме того часть пособий предназначена и для изучения литературы вышеуказанных национальных республик. Всего в региональные библиотеки поступило около восьми тысяч экземпляров. Местные власти потратили на эти цели свыше трёх миллионов рублей.

Кроме этого, для учеников пятых – девятых классов подготовлено ещё пятнадцать наименований учебных пособий. Для старшего звена школы аналогичная работа по составлению учебников близится к завершению.

Стоит отметить, что удмуртские школьники будут пользоваться электронными пособиями до тех пор, пока новые учебные пособия не включат в федеральный перечень.