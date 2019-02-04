ИА «Ореанда-Новости». Исследование, проведённое «Левада-центром», показало, что 41% молодёжи мечтает уехать из России навсегда, в то время как 61% опрошенных «определённо не хочет» эмигрировать. Опрос проводился 13-19 декабря 2018 года среди городских и сельских жителей России. Общее количество опрошенных составило 1600 человек.

Примерно 41% опрошенных, возраст которых составил от 18 до 24 лет, выразили желание переехать из России в другую страну, показывает опрос «Левада-центра». Молодые люди готовы на это вдвое чаще, чем другие представители населения страны в среднем (17% по выборке). В то же время увеличивается процент тех, кто не собирается эмигрировать - их 61%. Негативное отношение к тем, кто уезжает из России, наблюдается у респондентов в возрасте от 55 лет.

Специалисты «Левада-центра» прокомментировали, что, в отличие от возраста, уровень образования не оказывает существенного влияния на готовность переезжать в другую страну. Как правило, настроение покинуть Россию в основном характерно для респондентов, которые хотят принимать большее участие в политике (24% по сравнению с 14% тех, кто максимально дистанцируется от политики). Также отмечается, что эмигрировать хотят те опрошенные, которые не чувствуют, что находятся под защитой закона (это 21% против 10% респондентов).

Кроме того, уровень дохода и наличие родственников и знакомых в других странах также влияет на то, готов ли человек навсегда покинуть Россию и уехать за рубеж. У каждого пятого опрошенного есть родные или знакомые, переехавшие на ПМЖ за границу в последние 2-3 года.

Чаще всего об эмиграции задумываются жители Москвы (21% по сравнению с 11% - жители провинции и села), тем более что среди их знакомых и родственников больше тех, кто уже переехал за границу.

Росстат сообщает, что с 1989 по 2015 год Россию покинуло примерно 4,5 млн человек, не считая лиц, которые не были сняты с учёта. По сравнению с данными въездной статистики по зарубежным странам, эмиграционные показатели могут быть заниженными в несколько раз.