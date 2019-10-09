Следствие заподозрило его в сокрытии средств. По версии следователей, Игорь Якименко оплатил свыше четырёх миллионов рублей обязательства Чкаловской судоверфи, зная о том, что у предприятия есть налоговая задолженность.

Напомним, что Якименко являлся руководителем Чкаловской судоверфи дважды: с 2005 по 2008 годы и с 2015 – 2019 годы. Ранее ему выдвигали обвинения в том, что он задерживал заработную плату работникам судоверфи. Долг составил десять миллионов рублей. Тогда бывший генеральный директор вынужден был заплатить сто пятьдесят тысяч рублей. Суд постановил выплатить зарплату рабочим, после чего дело было закрыто.

Во время своего руководства Чкаловской судоверфью Игорь Якименко умышленно скрывал доходы от деятельности предприятия. Исходя из данных последнего отчёта, прибыль судоверфи сократилась на рекордную сумму – с сорока шести миллионов до четырёх с половиной миллионов рублей. Расходы предприятия, в свою очередь, возросли и составили пятнадцать миллионов рублей. Несмотря на то, что бывший генеральный директор знал о положении дел на предприятии, он потратил четыре миллиона рублей на иные обязательства Чкаловской судоверфи.

Напомним, что совет директоров судоверфи в Чкаловске отправил Игоря Якименко в отставку в августе текущего года. Предприятием стали руководить два лица: Дмитрий Белов и Александр Фролов. Они разделили между собой обязанности генерального директора. Однако, и эти люди вскоре передали свои полномочия. В настоящее время генеральными директорами Чкаловской судоверфи являются Татьяна Терешонкова и Владислав Звонарёв.