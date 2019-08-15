ИА «Ореанда-Новости». Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть. Об этом в четверг, 15 августа, сообщают «Украинские новости».

Луценко обвиняют в возможном злоупотреблении властью. «Суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко», — говорится в сообщении. Требование открыть дело поступило в НАБУ 1 февраля, но ведомство его проигнорировало. Других подробностей дела не приводится.

Ранее Луценко рассказал, что регулярно ходит на допросы в НАБУ. По его словам, против него в бюро «периодически ведётся от 5 до 15 дел». Луценко добавил, что его частые визиты в это учреждение на допросы и для дачи показаний является «нормальным явлением для правового государства». Генпрокурор не стал пояснять, фигурантом каких дел он является. Он лишь отметил, что в его действиях нет состава преступлений.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генерального прокурора страны. По словам главы государства, основанием стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление Зеленского не соответствующим требованиям.

Украинский лидер просил Луценко покинуть свою должность ещё во время инаугурационной речи 20 мая. Однако глава ведомства заявил, что намерен остаться на своём посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.