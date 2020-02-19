ИА «Ореанда-Новости» . Информация о «минировании» районных судов Москвы, поступившая от анонимных источников, не подтвердилась. Специалисты не обнаружили в указанных зданиях взрывчатые вещества или опасные предметы. Об этом сообщает издание «ТАСС».

Ранее из-за анонимного послания об угрозе взрывов были эвакуированы 12 районных судов столицы. Волна ложных сообщений об угрозах началась в государстве осенью прошлого года. Неизвестные уже неоднократно отправляли по почте сообщения с информацией об угрозах взрывов в учебных учреждениях, судах, ТЦ и магазинах.