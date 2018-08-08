ИА «Ореанда-Новости». В Российской Федерации появился новый законопроект, который предусматривает выдачу лицам, уклонившимся от службы в армии, специальную справку. Данный документ будет служить оправданием при отказе молодых людей отдавать долг Родине.

Ранее в России по указу министра обороны Сергея Шойгу выдавалась иная справка для уклонистов, которая менялась на военный билет. Такая практика применялась на протяжении последних трех лет. В документе указывались персональные данные молодых людей, сведения об образовании, категория годности к службе, а также отметки о ее прохождении. Тем не менее, в справке не указывалось, что призывник уклонился от службы, а также не были прописаны основания для уклонения.

Сообщается, что новый законопроект внесет поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». В справке нового образца будет указываться вся недостающая информация о призывнике-уклонисте.



Авторы законопроекта считают, что сам факт наличия такой справки у молодого человека влияет на его репутацию, а также дает полную информацию работодателю. В связи с этим кадровые работники будут вести более тщательный подбор персонала. В основном это коснется государственных предприятий различного уровня.

Напомним, что на территории Российской Федерации в предусмотренном законодательством порядке военную службу проходят до 27 лет включительно. Если до достижения данного возраста призывник не прошел обязательную военную службу, то ему выдается специальный билет с особой пометкой.



Помимо документа, уклонившегося ожидает наказание в виде штрафа, в размере до 200 тысяч рублей или дохода за 1,5 года, в виде принудительных работ, сроком до двух лет, в виде ареста до 6 месяцев или 2 лет колонии.

Ранее летом 2018 года впервые в Российской Федерации был оправдан призывник, уклонившийся от альтернативной службы в армии. Оправдательный вердикт вынес судья Волгодонского районного суда Нездоровина. Константин Титов был освобожден в зале суда после того, как выяснилось, что призывнику не были предоставлены общежитие и билеты до места проведения службы. Апелляцию, поданную военкоматом, суд отклонил. Подобный прецедент стал первым в истории России. До этого при рассмотрении дел по уклонению от обязательной или от альтернативной службы все призывники признавались виновными по нескольким статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации.