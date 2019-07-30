. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на данные международных предписаний для мореплавателей.

По данным портала, речь идёт о пяти районах общей площадью 118,5 тысячи квадратных километров. В предписаниях, в частности, говорится об опасности навигации в связи с проведением мероприятий боевой подготовки. «Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этими странами», — отмечает издание.

Ограничения действуют с 24 июля до 19 августа. Последний раз Россия издавала подобные предписания перед началом учений Sea Breeze-2019. Тогда опасным для судоходства объявили район площадью восемь тысяч квадратных километров, где должна была расположиться одна из локаций манёвров.

С 1 по 12 июля в Чёрном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В манёврах были задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей». Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Чёрном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают манёвры и сложные строи.