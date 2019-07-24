. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. По словам украинских силовиков, режим прекращения огня был нарушен единожды, 23 июля. В этот день силы самопровозглашённых республик якобы открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. При этом, как уточняют в штабе Операции объединённых сил,

В то же время, по данным украинской разведки, 23 июля скончались трое военных самопровозглашённых республик, и ещё один получил ранения. Это произошло в результате подрыва мины. 24 июля нарушения перемирия зафиксировано не было, добавляют в штабе.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребёнок.

Несмотря на это, по всей линии соприкосновения войска самопровозглашенных республик соблюдали режим прекращения огня. Обе стороны сообщали об отсутствии его нарушений, пока в ДНР не заявили о срыве режима абсолютной тишины. Перемирие сохранялось на протяжении 12 часов 53 минут. В следующий раз о нарушении перемирия сообщили в ЛНР, заявив, что 21 июля в 18:40 по местному времени украинские силовики снова обстреляли Первомайск.

Напомним, часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.