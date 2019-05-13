В прошлом году Украиной уже были отменены железнодорожные составы в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.Ранее в Ковеле и Жмеринки к составам прицепляли вагоны, следовавшие до Москвы. Отмена этих прицепных вагонов необходима Украине для собственных внутренних перевозок.Другой поезд по маршруту Жмеринка - Москва также отменяется, он будет оставлять прицепные вагоны из Хмельницкого другому поезду Львов - Москва. У последнего изменится, в свою очередь, время отправления и прибытия. Ранее поезд отбывал в 10.00, теперь - в 14.40, прибывал в российскую столицу в 10:41, теперь - в 14:30.Таким образом, отменяя составы в Россию, Украина улучшает условия проезда на собственных поездах внутри страны. При этом украинская пресса сообщала данные о том, что в прошлом году пассажирская наполняемость отменённого теперь поезда, курсирующего по маршруту Ковель - Москва, составляла около 80 %, приносив прибыль в украинский бюджет около 30 миллионов гривен.По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, прекращение железнодорожного сообщения между Россией и Украиной - процесс, который происходит сам по себе. Отмену поездов, он называет, следствием спада количества поездок между двумя странами, который происходит естественным путём.