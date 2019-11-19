19.11.2019, 10:57
Украина отвергла предложение «Газпрома» по транзиту газа
ИА «Ореанда-Новости». Украина отвергла предложение «Газпрома» по транзиту газа, которое было отправлено в понедельник, 17 ноября.
По мнению украинской власти, такое предложение неприемлемо. Такое определение было сказано в интервью министра энергетики Алексея Оржель на канале ICTV. Россия предлагает Украине отказаться от претензий со стороны «Нафтогаза». Если в 2020 году будет продолжаться поставка газа без контракта, то Украина сочтёт такие действия как контрабанду.
В интервью было сказано, что есть возможность заключить контракт поставки и транзита газа. Но при условии, что контракт будет долгосрочный, а не на один год. Причём объёмы поставки должны быть согласованы украинской стороной.
По мнению украинской власти, такое предложение неприемлемо. Такое определение было сказано в интервью министра энергетики Алексея Оржель на канале ICTV. Россия предлагает Украине отказаться от претензий со стороны «Нафтогаза». Если в 2020 году будет продолжаться поставка газа без контракта, то Украина сочтёт такие действия как контрабанду.
В интервью было сказано, что есть возможность заключить контракт поставки и транзита газа. Но при условии, что контракт будет долгосрочный, а не на один год. Причём объёмы поставки должны быть согласованы украинской стороной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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