











По мнению украинской власти, такое предложение. Такое определение было сказано в интервью министра энергетики Алексея Оржель на канале ICTV. Россия предлагает Украинесо стороны «Нафтогаза». Если в 2020 году будет продолжаться поставка газа без контракта, то Украина сочтёт такие действияВ интервью было сказано, что есть возможность заключить контракт поставки и транзита газа. Но при условии, что, а не на один год. Причём объёмы поставки должны быть согласованы украинской стороной.



