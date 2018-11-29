ИА «Ореанда-Новости». Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко призвал Киев обратиться к международному сообществу с призывом признать инцидент в Керченском проливе фактом агрессии со стороны России и в связи с этим предпринять меры – закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей.

Игорь Воронченко выразил уверенность в том, что мировые лидеры признают факт российской агрессии в отношении Украины. Об этом командующий ВМС Украины заявил в ходе международной конференции. Его слова приводит агентство УНИАН.

Пролив Босфор связывает Мраморное и Чёрное море, в Мраморном море через пролив Дарданеллы открывается путь в Средиземное море. Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. Державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции – это касается мирного времени. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причём для всех воюющих сторон. Исключением могут быть отдельные, заранее оговорённые, случаи.

«В связи с этим и нормами конвенции Монтрё, а именно 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал Воронченко.

Он также сообщил, что Россия пытается установить контроль на Украиной, а также в Арктике, на Дальнем Востоке и в Чёрном море. Но со слов командующего ВМС, «полная реализация демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины» Москвы.





Напомним, речь идёт о ситуации в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без уведомления и разрешения со стороны Москвы вошли в территориальные воды России. Они не реагировали на требования ФСБ остановиться, продолжали движение и опасно маневрировали. Российские пограничники обстреляли украинские корабли и отбуксировали их в Керчь.

Украина утверждает, что их корабли шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.