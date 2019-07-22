, которое вступило в силу в ночь с 20 на 21 июля. Об этом сообщает представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Подразделениями Народной милиции ЛНР были зафиксированы выстрел из гранатомета ГП-25 и применение стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны лежащего на линии разграничения города Золотое в сторону Первомайска. Уточняется, что перемирие было нарушено в 18.40 по местному времени.

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребёнок.

Несмотря на это, по всей линии соприкосновения войска самопровозглашенных республик соблюдали режим прекращения огня. Обе стороны сообщали об отсутствии его нарушений, пока в ДНР не заявили о срыве режима абсолютной тишины. Перемирие сохранялось на протяжении 12 часов 53 минут.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.