ИА «Ореанда-Новости». Украинские пограничники назвали сколько судов было задержано за заход в Крым, так как они обслуживают «оккупированный» полуостров. Однако есть ли среди них российские суда, в Государственной пограничной службе Украины не уточнили.

По данным Госпогранслужбы Украины, 15 судов задержаны за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма», пишет УНН, ссылаясь на ведомство.

Сообщается, что часть этих судов арестована, другая часть ожидает окончания судебного процесса. Все корабли находятся в портах Мариуполя и Бердянска.

При этом в Госпогранслужбе отметили, что в поле зрения украинских пограничников находится около 940 судов, большая часть этих судов обслуживают работу портов «оккупированного» Крыма.





Конфликт в Азовском море

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, когда Украина задержала российский корабль «Норд», на борту которого находилось 10 граждан России, включая капитана судна. Моряков привлекли к административной ответственности за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию», капитана рыболовецкого судна Владимира Горбенко — к уголовной, ему вменяют незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам», он может лишится свободы на срок до пяти лет.

Семь моряков российского судна в октябре обменяли на граждан Украины, задержанных российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы.

Также в августе в Херсоне был задержан российский танкер "Механик Погодин".

Власти России действия Киева расценивают как "морской терроризм".

В ответ на действия Кремля Россия усилила пограничные досмотры в своей акватории Азовского моря. Украина в свою очередь обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". В крымском погрануправлении ФСБ, утверждают, что все проверки украинских судов проходили в соответствии с нормами международного морского права. В украинском МИД признали, что российские пограничники при осмотре действовали в соответствии с установленными протоколами.

Киев заявил о намерении создать в регионе военно-морскую базу.