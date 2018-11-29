ИА «Ореанда-Новости»Государственная пограничная служба Украины сообщает, что с 29 ноября въезд в Крым для иностранных граждан запрещен. Теперь на полуостров со стороны Херсонской границы могут въехать лишь те, у кого есть украинское гражданство. Тем же из иностранцев, кто на данный момент находится в Крыму, будет позволено беспрепятственно покинуть полуостров. Особое внимание погранслужба намеревается уделять так называемой «группе риска», а именно россиянам. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, то всего за сутки на территорию Украины не пустили 33 российских граждан, по словам Демченко, они либо не смогли подтвердить цель своей поездки и предъявить необходимые документы либо посещали Крым.

В Украине на месяц введено военное положение в десяти пограничных областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Военное положение на территории Украины было введено в связи с инцидентом в Черном море. 25 ноября три корабля ВМСУ – "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу в районе Керченского пролива, и, не реагируя на требования российских кораблей, вынудили их применить силу. На данный момент все украинские моряки задержаны судом до января, возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Президент Порошенко заявил, что пока мобилизации не будет, однако Генштаб ВСУ проводит сборы оперативного резерва. Также Петр Порошенко намерен ввести ограничения для россиян, находящихся на территории Украины, при этом права украинцев ни в чем не будут ограничены. «Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано» - сообщил Порошенко.