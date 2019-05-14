ИА «Ореанда-Новости» Украинские военнослужащие из состава воинских частей, которые участвовали в операции Объединённых сил Украины на территории донбасских самопровозглашённых республик, провели учения на побережье Азовского моря.

Пресс-центр штаба операции Объединённых сил в одной из социальных сетей сообщил, что в соответствии с легендой плановых учений украинский противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первый эшелон морского десанта предполагаемого противника, препятствуя высадке второго эшелона.