ИА «Ореанда-Новости» Подразделения украинской армии закрепились на новых позициях в Марьинке, и расстояние от занятых позиций до Александровки и Донецка составляет 100–250 метров.

Представитель 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Назар Ильницкий сообщил журналистам, что разведчики проникли в так называемую серую зону в целях улучшения своего тактического положения. Военный особо отметил, что при проведении операции принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей. Он также упомянул, что подробно разработанный командованием план операции выполняется успешно. «Каждая – даже маленькая – победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух… Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли», – сказал офицер.