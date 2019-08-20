ИА «Ореанда-Новости» Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что утром 20 августа подразделения украинской армии атаковали Донецк и пригороды.

«В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибра 120 мм и 11 мин калибра 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП», – сказано в сообщении. Примерно в то же время украинцы обстреляли из миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия посёлок Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.