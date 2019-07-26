ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пограничной службы Украины сообщили, что по вечерам их суда в Азовском море освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны.

Военные указали, что это замечено уже дважды, пограничники не пострадали, на работу техники это также не повлияло. «…Принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на линии разграничения на суше, неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», – сказано в сообщении.

Пограничники уведомили о «провокациях» представителей территориальных подразделений военной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.