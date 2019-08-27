ИА «Ореанда-Новости» Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что утром 27 августа село Коминтерново в южной части республики подверглось обстрелу из танков со стороны украинских военных. Указывается, что с 04:40 до 05:15 было произведено 20 выстрелов из района села Талаковка, которое находится под контролем подразделений Вооружённых сил Украины.

В представительстве располагают информацией о том, что повреждения получили четыре дома. Сведения о пострадавших при обстреле пока отсутствуют.