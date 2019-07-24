ИА «Ореанда-Новости» . Директор Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что. По его словам, несмотря на то, что в парламент пришли новые люди, они придерживаются старых идей. При этом. По мнению эксперта, это существенно снижает профессионализм нового украинского правительства.

«Владимир Зеленский уже фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны», — написал Жарихин в своей статье для «Военно-промышленного курьера».

Эксперт отметил, что России надо настаивать на прямом диалоге Украины с самопровозглашенными республиками. Однако в случае блокировки подобных инициатив Москве придется поднять вопрос о признании ЛНР и ДНР. По его мнению, Россия не может бесконечно ждать, когда на Украине появится адекватная власть.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив её название в апреле 2018 года на операцию объединённых сил.

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами РФ, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года.

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашённых республик.