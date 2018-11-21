ИА «Ореанда-Новости». Украинские власти разглядели со снимков спутника Земли, что Крымский мост через Керченский пролив начал проседать. В этом уверены в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сделало вывод о том, что мост, соединяющий материковую часть России и Крымский полуостров, начинает проседать на основании анализа данных с космических снимков. Об этом украинское ведомство пишет на своей официальной странице в Facebook.

По мнению сотрудников ведомства, наибольшая просадка моста (смещение конструкций) происходит в районе искусственной насыпи со стороны Крыма. Представители украинского министерства сообщают, что на этом участке моста скорость проседания составляет 89 мм в год, поднятия — 52 мм в год. Кроме того, поднимается арка железнодорожного сообщения в центральной части моста, полагают там. Смещение составляет около 30 мм в год, что касается автомобильной арки моста – она проседает на 32 мм в год, утверждают в Киеве.

Также сообщается о ещё двух потенциально опасных участка в районе острова Тузла: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты у моста со скоростью до 83 мм в год.

Смещение и проседания происходят из-за нестабильности морского дна, считают украинские эксперты. Также они полагают, что установленные конструкции Крымского моста в Керченском проливе негативно сказываются на акватории Черного моря. В сообщении украинского ведомства отмечается, что с приходом зимы устойчивость Крымского моста может ухудшиться.​





«Очередным мифом» считают в инфоцентре Крымского моста выводы украинского ведомства, так сообщает РБК.

Напомним, строители завершили возведение опор железнодорожной части моста, об этом стало известно 12 ноября. Через год по мосту намерены запустить железнодорожный транспорт – в декабре 2019 года. Строители считают это событие завершением одного из главных этапов. Всего было установлено 595 опор на мосту (307 из них приходится на ж/д часть).

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.