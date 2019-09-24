ИА «Ореанда-Новости» Представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины продолжают минирование территории в районе города Золотое, а также размещать военную технику вблизи жилых домов в зоне проведения так называемой операции Объединённых сил.

«Несмотря на красноречивые заявления украинского руководства о намерении развести силы и средства вдоль всей линии соприкосновения, в районе населённого пункта Золотое военнослужащие 72-й бригады по приказу своего командира Богомолова (полковника Артёма Богомолова. – Ред.) продолжают минировать территорию, установив при этом 34 мины ТМ-62», – заявил Филипоненко.

Ранее поступило сообщение представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что украинские военные трижды за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Дважды был обстрелян район населённого пункта Логвиново, а также окрестности Красного Яра.