ИА «Ореанда-Новости» Представители специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны украинскими военными в селе Коминтерново в южной части региона.

Оперативная группа прибыла на место для фиксации последствий обстрела населённого пункта, который произошёл накануне, когда со стороны Вооружённых сил Украины был открыт целенаправленный огонь, несмотря на то что ранее военные предоставили гарантии безопасности.

«Взрыв прозвучал в 20–30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет», – сообщил с места событий фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк.

Ранее утром над линией соприкосновения в Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат украинских военных.

, около 5 тысяч жителей города Горловка остались без света.