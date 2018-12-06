ИА «Ореанда-Новости». На Украине с 28 ноября до конца года действует военное положение в регионах, граничащих с Россией. В связи с этим 6 ноября Рада Украины приняла закон, который разрешает украинским пограничникам стрельбу без предупреждения.

Отмечается, что разрешена не просто предупредительная стрельба, а на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.

В документе сказано, что стрелять можно "для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины".

Также в четверг, 6 декабря, Рада Украины приняла закон, расширяющий контролируемую Киевом морскую территорию. Новым документом определена и прилегающая зона Украины: зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.

В пояснительной записке к документу сказано, что после того, как Крым вошёл в состав России, власти РФ ведут "незаконную экономическую деятельность». Для этого Москва, по мнению Рады, привлекает торговый флот под российским флагом и флагами третьих стран. А расширение контролируемых морских территорий в этом случае поможет существенно сократить контрабандный трафик, предупредит случаи нарушения государственной границы, а также в целом «положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины».

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что украинские пограничники не могут применять закон о стрельбе без предупреждения в Азовском море, так как это внутренние воды и Украины, и России.

Напомним, власти Украины руководствуются конвенцией по морскому праву от 1982 года – её ратифицировал Киев. Она предусматривает возможность создания прилегающей зоны, где прибрежные государства могут ввести контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.